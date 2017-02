Solsvik og Torseth klare for samfunnspolitisk debatt

- Vi ser at arrangementer for offentlig samfunnspolitisk debatt i stor grad foregår i de større bysentra langt borte fra Vesterålen. Derfor forsøker LO i Vesterålen å få til lokale arrangementer for samfunns-debatt og ta inn gode innledere som kan gi inspirasjon til å delta i debatten. Selvsagt ønsker vi med dette også å gjøre fagbevegelsen synlig som samfunnsaktør og deltaker i samfunnsdebatten, heter det i ei pressemelding fra LO Vesterålen.

Innledningsforedraget er ved historiker Linn Herning – som er daglig leder for alliansen For velferdsstaten.

Noen av problemstillingene som settes på dagsorden er:

– Lever vi i en verden med stadig større økonomisk ulikhet, der mange mennesker ser at ikke bare levestandarden deres, men også muligheten til å tjene til livets opphold i det hele tatt, er i ferd med å forsvinne?

– Store deler av den vestlige befolkningen opplever at de er sviktet – delvis med god grunn. Arbeidsledigheten er skyhøy i deler av Europa

– Hvordan møte angrepene på velferdsstaten/den norske modellen og faglige rettigheter?

– Synspunkter og påstander om den politiske situasjonen foran stortingsvalget 2017

Under paneldebatten deltar Jonni Helge Solsvik – ordfører i Andøy /Høyre, Christian Thorseth – leder Nei til EU i Nordland, Magnus Gjerde Lønneberg – Norsk Folkehjelp, Johnny Torgersen – Rødt i Sortland og det er fortsatt flere som er aktuelle.

- Det forventes at paneldeltakere fra flere politiske partier lokalt etter utsendt invitasjon fra LO i Vesterålen vil komme på plass til møtet starter, melder LO Vesterålen.