– Det er store forventninger til at dette løses snarest

Vesterålsgata gjennom Sortland er, som VOL skrev i januar, den mest trafikkbelastede veien i Lofoten og Vesterålen.

Hvert døgn passerer det i snitt 10.345 biler gjennom Sortland sentrum, og man har i dag utfordringer med å håndtere den store trafikkmengden. Fra både høyre- og venstresiden i sortlandpolitikken har det blitt stilt krav om at noe må gjøres med veien, som ordfører Tove Mette Bjørkmo tidligere har beskrevet som en flaskehals til hinder for utvikling.

– Uholdbar situasjon

Under denne ukas årsmøte i Sortland Arbeiderparti ble det vedtatt en enstemmig uttalelse om Vesterålsgata.

– Vi har mange aktører som vil bygge og etablere seg på Sortland, og vi opplever nå at for hver etablering som søkes, blir det krav til nye kryssløsninger og krav til trafikkanalyser. Dette er en uholdbar situasjon som må gjøres noe med så fort som mulig. I tillegg har Sortland kommune planlagt å bygge ny brannstasjon, og eventuelt samlokalisering med flere blålysetater, som også vil gi følger for de trafikale forholdene i Vesterålsgata, skriver partiet i sin uttalelse.

– Må løses snarest

Partiet mener det haster å komme i gang med arbeidet.

– Sortland Arbeiderparti kan ikke møte framtidig utvikling med stopp eller innsigelser fra vegmyndighetene. Det er åpenbart at tiltak må settes inn, og det er store forventninger til at dette må løses snarest. Vi krever derfor at Vesterålsgata med kryssløsninger blir endelig planlagt slik at det kan gi forutsigbarhet for videre utvikling av Sortland.

Sortland er en av 10 byer i Nordland som er definert som regionsenter, med forventninger om å ivareta større regionale funksjoner. Ap mener fylkeskommunen da må legge til rette for nettopp det.

– For å kunne bli det regionsenteret som det er potensiale for, og som Nordland fylkeskommune har lagt opp til i sine planer, må Vesterålsgata bli prioritert, skriver Sortland Ap.