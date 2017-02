Gjenvalgt som leder

Den eneste endringer etter denne ukens årsmøte i Sortland Arbeiderparti er at volleyball-ildsjel Svein Robert Vestå har kommet inn som nytt styremedlem.

– Jeg er meget glad for at Svein Robert takket ja til å sitte i styret for Sortland Arbeiderparti. Hans holdninger ligger vårt hjerte nært og han er allerede i vår kommunestyregruppe, sier Sigurd Jacobsen i en pressemelding.

Styret i Sortland Ap består nå av leder Sigurd Jacobsen, nestleder Arild Pettersen Inga, kasserer Grethe Hjelle, sekretær Ellen N. Andreassen, samt styremedlemmene Svein Robert Vestå, Gunhild Stoltz og Turid Abelsen.

Blant sakene som ble diskutert var det betente spørsmålet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Her er det delte meninger innad i Arbeiderpartiet, og slik var det også på årsmøtet i Sortland. Denne saken kommer trolig opp igjen frem mot valgkampen, sier Jacobsen og legger til at valgkampen for partiet lokalt blir en sentral oppgave i året som kommer.