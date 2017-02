Prøvespiller for Fredrikstad

I disse dager prøvespiller Dahl-Abelsen for Fredrikstad, melder Bladet Vesterålen. Flere klubber har vist interesse for 22-åringen i vinter, inkludert Tromsdalen, Finnsnes og Strømmen. I tillegg skal noen eliteserieklubber ha snust på fotballspilleren, som også spiller på det norske futsallandslaget.

– Jeg har ikke helt bestemt meg hvor jeg ender opp, men det står mellom Strømmen og TUIL nå, uttalte Mathias Dahl Abelsen til iTromsø for en uke siden.

Men nå har også Fredrikstad kommet på banen. Ifølge Fotballkanalen.com har Fredrikstad hentet inn sortlandsgutten, i tillegg til to andre spillere, i håp om at de overbeviser trener Andrea Loberto om at de er gode nok til å styrke laget.

Spikrer snart troppen

Til Fredrikstad Blad forteller Loberto at han håper at Fredikstads tropp til 2017 blir spikret i løpet av uken. Da gjenstår det å se om Dahl Abelsen signerer for Fredrikstad, Strømmen eller Tromsdalen, eller om han eventuelt ender opp i en helt annen klubb.

Det har ikke lyktes VOL å komme i kontakt med Dahl Abelsen for en kommentar i sakens anledning.