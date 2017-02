Vil avslå Barens Førstes erstatningskrav

Formannskapet i Sortland kommune avslo søknad om fornyet skjenkebevilling fra Baren Første AS, i et vedtak 15. september 2016. Vedtaket ble påklaget.

Formannskapet tok klagen til følge, og skjenkebevilling ble innvilget i vedtak av 20. oktober 2016.

I januar innvilget kommunen å dekke deler av eier og driver Rabin Mohammad Alis saksomkostninger i forbindelse med klagen.

Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali krav om erstatning vil ikke administrasjonen dekke dog.

Kravet om erstatning utgjør samlet kr.164.265,-, og knyttes til tapt fortjeneste, faste kostnader og kasserte varer, som følge av at Baren Første AS stengte sin virksomhet i perioden 1. oktober 2016 til 28. oktober 2016.

I kravet anføres det at kommunens første vedtak om avslag på skjenkebevillinger et resultat av rettsstridig myndighetsutøvelse, og at det derfor foreligger ansvarsgrunnlag for kravet.

Dekkes det?

Under saksvurderingen har det ifølge sakspapirene vært nødvendig å få avklart hvorvidt det aktuelle sakstilfellet er omfattet av kommunens forsikringsavtale med Garde. Det er derfor gjort henvendelse til Garde som avklarer at forsikringsavtalens dekningsområde i forhold til saker om eventuelt er statningsansvar, ikke gjelder i forbindelse med skjenkebevillingsvedtak, og for øvrig ikke for vedtak truffet av folkevalgte representanter eller politiske organer.

Saken er også lagt frem for kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang for en juridisk vurdering av erstatningskravets berettigelse.

«Kommuneadvokaten har gitt sin vurdering i notat av 8.februar 2017. Dokumenteter unntatt offentlighet i henhold til offentleglova paragraf23. Dokumentet vil bli gjort tilgjengelig for formannskapet etter vanlig prosedyrefor slike saker.», heter det i sakspapirene foran formannskapet.

Kommuneadvokaten har i sin vurdering av saken kommet til at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag for kommunen.Rådmannen tilrår at kommuneadvokatens vurdering legges til grunn,og at kravet om erstatning derfor avvises.

Må til domstolene

Ifølge sakspapirene må Baren Første AS om de vil forfølge erstatningskravet,gjøre dette via ordinær domstolsbehandling.

Om formannskapet ikke finner grunn til å avvise kravet, anbefaler kommuneadvokaten at erstatningsbeløpet ettergås nærmere med tanke på dokumentasjon og sannsynliggjøring av påstått økonomisk tap. Rådmannen tilrår i så fall at saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning av erstatningsbeløpets størrelse.

Dekker ikke mer av saksomkostninger

Kommunen ville dekke 41.350 kroner, som rådmann anså var nødvendige kostnader for å få endret vedtaket. Mohammad-Ali krevde selv 57.750 kroner.

Dette vedtaket ble påklaget av Mohammad Ali. Administrasjonen har gått gjennom kravet og kommet frem til at de ikke vil gjøre om på det originale vedtaket.

Denne saken sendes nå til Fylkesmannen for vurdering.