Full fres i Sortlandshallen

Denne gangen er det 14-19 åringene som skal vise sine ferdigheter på parketten

Arrangementet samler 25 lag fra sju forskjellige klubber. For flere av lagene er dette siste del av oppkjøringen frem mot de ulike norgesmesterskap som spilles i mars.

Lagene som deltar er blant annet Tromsø, Leknes, Brøstadbotn, Myre og Bodø. Søndag skal finalene spilles og man forventer mange spennende oppgjør.

Gir alle tilbud

Leder i Sortland Volleyball klubb, Svein Robert Vestå, synes det er ekstra gøy å se guttene på U17 spille.

- Dette laget består av innvandrere, i tillegg til tre-fire norske gutter. Denne gjengen begynte å spille sammen for under ett år siden og de spiller kjempebra. De viser stor fremgang. Det som er viktig nå, er å beholde de i idretten. Mange volleyballspillere slutter når de kommer i 15-16 års alderen, ofte på grunn av at de ikke får nok spilletid. Akkurat der har vi trenere et stort ansvar. Vi må passe på at alle har et tilbud, uansett ferdighetsnivå.

Tre guttelag

Sortland volleyballklubb har denne gangen med tre guttelag i aldergruppen, dette er en økning fra de senere år. Sortland Volleyballklubb ønsker flere gutter inn i volleyball-idretten og jobber hardt for å beholde spillerne sine lengst mulig. Et av de to idrettslagene fra Bodø er Grønnåsen. De stiller med et J15 års lag, bestående av 12 jenter i stallen. Trenerne til Grønnåsen, Werner Skaue (opprinnelig fra Bø) og Linda Stafseth Bergesen (opprinnelig fra Sortland), synes det er kjempegøy å komme tilbake til Sortland og Vesterålen for være med på turnering.

Følg kampoppsettet og resultatene her: https://profixio.com/matches/us_runde_3_-_nord_17/k