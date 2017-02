Starter opp bowling på tvers av landegrenser

Første treff var allerede i desember, med stor suksess, ifølge Marianne Lovise Strand ved Sortland Frivilligsentral. På treffet møtes flyktninger og sortlendinger for å spille bowling sammen. Integreringstiltaket er støttet av NAV Flyktning på Sortland.

- Vi hadde det veldig artig på det forrige treffet og har nå gleden av å lansere dette som et nytt, månedlig tilbud, sier Marianne Lovise Strand på Sortland Frivilligsentral.

Mange flyktninger ønsker å være med på bowling, men mange av dem har aldri spilt det før. Man trenger ikke å ha noe erfaring for å delta.

- Nå ønsker å få med oss flere norske deltakere, det er påmelding fra gang til gang så man binder seg ikke opp for hele året, sier Strand.

Hun mener at det er et stort behov for gode møteplasser på Sortland der flyktninger og nordmenn kan møtes og ha det hyggelig sammen.

Målet er å skape gode møteplasser og erfaringene fra julebowlingen viste nettopp det. Deltakerne var fra seks til seksti år og gleden sto i taket.

- Bowling er artig for alle, her gjelder først til møllaprinsippet, sier Strand.