Ordførere og Farmen-Laila konkurrerer i tungeskjæring

Etter eksklusive førpremierer i Bø og Øksnes, får også sortlendingene muligheten til å se Solveig Melkeraaens nye film «Tungeskjærerne» før den store norgespremieren 10. mars.

Førstkommende lørdag blir det ikke bare visning av filmen på Kulturfabrikken, men også show i forkant. Til Sortland kommer nemlig regissør Solveig Melkeraaen sammen med tungeskjærerne Tobias, Mateus og Ragnar – som er med i dokumentaren.

Dette synes barn og unge om «Tungeskjærerne» Vi utfordret 10. klasse ved Bø ungdomsskole og 5. klasse ved Myre skole til å anmelde Solveig Melkeraaens nye dokumentarfilm «Tungeskjærerne».

Der skal de konkurrere mot Øksnes-ordfører Karianne Bråthen, Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo og Farmen-vinner Laila Lochert i tungeskjæring.

Går for seier

Bjørkmo sier til VOL at hun aldri har prøvd seg med kniv og tungepik, men at hun likevel har store ambisjoner for lørdagens konkurranse.

– Jeg skal vinne! sier Bjørkmo til VOL.

Selv om hun aldri har skjært en eneste tunge, har hun overvært VM i tungeskjæring tidligere, og sett hvordan det gjøres.

– Men det er et stykke fra teori til praksis. Jeg har ingen steder å øve, men jeg skal se filmsnutter på nett for å lære meg det, avslører hun om forberedelsene i forkant.

Tar kollegaen i Øksnes

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen kommer egentlig fra Alta, og Bjørkmo mener det derfor bør være gode sjanser for å danke ut kollegaen i Norges største hvitfiskkommune.

– Karianne og jeg stiller trolig likt når det kommer til erfaring. En altaværing er ikke født med kniv i hånda, så jeg skal i alle fall gjøre et forsøk på å slå henne, sier sortlandordføreren. Bråthen er for øvrig å se i filmen, dansende på et fiskemottak i oljehyr.

– Blir konkurransen fra Farmen-Laila tøffere, tror du?

– Herrregud, ska ho Laila være med? utbryter Bjørkmo.

– Laila blir tøff å slå, men hun kan ikke vinne alt, legger hun til.

Melkeraaen spent før kveldens premiere på heimebane: – All hjelp fra Øksnes har vært helt uvurderlig Tirsdag kveld har filmskaper Solveig Melkeraaen eksklusiv førpremiere på dokumentarfilmen «Tungeskjærerne» i heimkommunen. – Det er ingen tvil om at hjelpen fra øksnessamfunnet har vært helt uvurderlig for å få denne filmen i havn, sier filmskaperen.

Viktig for Vesterålen

Sortlandordføreren sier hun er veldig stolt av det naboene i Øksnes får til, og mener den snart premiereklare filmen er viktig for hele Vesterålen.

– Det finnes ikke nok superlativer for hva slags betydning denne filmen vil ha for å promotere Vesterålen. Dette er helt nydelig, avslutter Bjørkmo.