- Reallønna sank i fjor

Prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode. Samlet bidro dette til at gjennomsnittlig reallønn etter skatt for alle grupper falt med 1,2 prosent i fjor.

Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

Av rapporten framgår det at lønnsveksten for industriarbeidere falt fra 2,5 prosent i 2015 til 2 prosent i 2016. For statsansatte falt lønnsveksten fra 2,8 til 2,4 prosent og for kommuneansatte fra 3,3 til 2,5 prosent i samme periode.

Bonusutbetalinger som trakk lønnsveksten opp i 2015, gjør utslaget størst for ansatte i finansnæringen, som endte med en lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor, mot 4,3 prosent i 2015.

Finansminister Siv Jensen mener at skattelette forklarer mye av reallønnsnedgangen.

–Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften. Hadde Arbeiderpartiet fått bestemme, hadde folk flest fått en dobbelt smell. Først hadde de fått et magert lønnsoppgjør, så hadde de fått en kraftig skatteregning fra Jonas Gahr Støre, hevder Jensen.

Arbeiderpartiets programkomité åpner for skatteskjerpelser på inntil 15 milliarder kroner kommende periode. Det skal i hovedsak skje gjennom økt formuesskatt, men vil uansett ikke i sum utligne regjeringens skattelettelser i denne perioden på mer enn 20 milliarder.

–Folk flest skjønner at de aller fleste som betaler formuesskatt, ikke er blant Norges ti superrike. Bestemor er ikke rik bare fordi hun eier et gammelt hus, sier Jensen og viser til at om lag halvparten av dem som betaler formuesskatt er pensjonister.

(NTB)