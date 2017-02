Flott overskudd for Sortland Havn

Det er ny rekord.

Driftssjef Einar Glad Hansen er meget godt fornøyd med 2016-tallene for havna. I 2015 hadde selskapet et par hundre tusen kroner i overskudd.

Havnestyret i Sortland møtes senere i dag. Styret skal da ta stilling til hvordan overskuddet skal disponeres.

I går skrev Vol at Konkurransetilsynet ikke ønsker at Eimskip skal få lov til å slå seg sammen med konkurrenten Nor Lines. Eimskip er nøkkelfaktoren for veksten til havna i 2016.

-Det er særlig Eimskips aktivitet som gjør at vi vokser, sier Glad Hansen til Vol.

Han sier at Sortland Havn er offensive. Selskapet ønsker mer aktivitet, og det arbeides aktivt med å få mer gods over kaiene som selskapet disponerer.

De siste årene har omsetningen vokst sakte fra rundt syv millioner til selskapet i fjor passerte 10 millioner kroner. 2015-resultatet er det beste siden 2011.