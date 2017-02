En person har kjørt på to personbiler på parkeringsplassen utenfor Stasjonen bar. Mistenkte har nylig fått førerkort og har feilvurdert fart og forhold på stedet slik at han kjørte på to biler, melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Politiet har snakket med sjåfør og vitner og opprettet sak på hendelsen.