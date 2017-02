To vesterålinger på SV-lista

Begge er sjanseløse til å få en plass på Stortinget.

Christian Torseth, Sortland, er plassert på sjetteplass. Jørun Drevland, også hun fra Sortland, er nominert på 14. plass.

SV-listen toppes av Mona Fagerås fra Vestvågøy. Hun ble valgt i fjor høst. De øvrige kandidatene ble valgt i helga.

Partiet må gjøre et godt valg for å vinne en plass på Stortinget. Den siste nordnorske meningsmålingen (desember 2016) viste at Ap kom til å vinne fire mandater, Høyre to, Sp og Frp ett mandat hver.