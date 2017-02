– Sørg for backup

– Jeg synes det er viktig å få ut til media en grusom erfaring med virus i et mailvedlegg som kom inn i mailboksen min i går. På datamaskinen har jeg mange års arbeid liggende i form av dokumenter og fotografier, skriver Bugge om eposten som kom fra «Jorun Hansen» om «Påminnelse om betaling av faktura».

– 5.000 dokumenter og bilder

– Jeg åpnet mailen siden jeg ventet en faktura fra et firma som ikke hadde sendt meg mail tidligere. Vedlegget var en zip-fil og jeg hadde ingen mistanke. Jeg åpnet den, men det lot seg ikke åpne. I stedet ble alle mine rundt 5.000 dokumenter og bilder på sekunder blanke og kryptert. Det kom etter hvert opp et skilt. Der sto det at kunne ordnes hvis jeg betalte 10-tusener av kroner, skriver Bugge, som naturlig nok ble svært fortvilet.

– Umulig å gjenopprette

– Jeg ringte et datafirma på Sortland som fortalte meg at dette er det verste som kan skje og at det er umulig å gjenopprette filene. Jeg leverte maskinen til en dyktig dataingeniør i firmaet som gikk gjennom og fant zip-fila der viruset lå og slettet den. Et virusprogram ble installert siden mitt eksisterende program ikke sletter slike virus. Han fortalte at koden for opprette filene ennå ikke var funnet opp, skriver Bugge.

– Heldigvis hadde jeg backup

Men det løste seg likevel.

– Bare en uke tidligere hadde jeg tatt backup av alle filene mine til en ekstern harddisk. Det ble altså tilfeldigvis ikke en katastrofe, men vanligvis tar jeg ikke backup mer enn hver annen måned. I dag kom en ny slik mail fra en «Frode Moen» med samme tekst og jeg slettet den umiddelbart. Min melding til folk flest: Sørg jevnlig backup, skriver Bugge.