Satser også på lunt uteområde og nytt kunstprosjekt

I fjor høst startet prosessen med bygge et nytt tilbygg til Sortland hotell som altså består av 16 rom, som er såkalte connecting-rom. Rommene vil bidra til å øke hotellets gjestekapasitet med 32 prosent.

Det betyr at hotellet vil disponere til sammen 100 rom når arbeidet er ferdigstilt. I denne uka startet arbeidet med å løfte på plass flere betongblokker, i tillegg til innervegger.

- Det er godt å se at arbeidet virkelig går fremover, sier eier av Sortland hotell, Harald Mikal Jakobsen til VOL.

Uteområdet mot sola Sortland Hotell satser stort I disse dager starter byggingen av 16 nye rom på Sortland Hotell. Men det foreligger også flere andre planer.

Men det er ikke bare nye rom som står på tapetet for hotellet. Et nytt uteområdet er også under planlegging. Målet er at uteområdet skal være både for fastboende og turister.

- Vi har aldri hatt et lunt uteområdet på Sortland, og det er det vi ønsker å få til. Uteområdet skal være vendt mot sola og nordlyset og kunne benyttes som nordlyspark. Men eksakt hva det skal inneholde og hvordan vi skal gjøre det, kan jeg ikke si noe om nå. Vi er fortsatt usikre og jeg liker ikke å love og lyge. Derfor holder jeg kortene tett til brystet. Dette prosjektet er en form for bitenking, sier Jakobsen.

Saabye Christensen Slik blir hotellets nye tilbygg Sortland hotell bygger 16 nye hotellrom.

Et annet nytt prosjekt som hotelleieren også er ordknapp med å fortelle om, er et nytt kunstsamarbeid mellom forfatter Lars Saabye Christensen og maleren Nico Widerberg.

- Vi er veldig stolte over å ha dem med på laget, slår han fast.

- Dyktige ansatte

Hotelleieren legger ikke skjul på at han gleder seg til det som skal skje i tiden fremover. Men det er særlig en faktor som varmer hotellhjertet hans ekstra mye.

– Det aller største for oss er at vi har utvidet kapasiteten slik at vi har 100 gode rom, inkludert Strand Hotell. Vi har brukt tre år på dette og har først og fremst lyktes takket være en gjeng med kompetente ansatte som står på og yter alt for gjestene. Det er som gjør at vi tør å bygge ut, har Harald Mikal Jakobsen tidligere uttalt til VOL.