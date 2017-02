Sortland gikk 16,7 millioner i pluss

Økonomisjef Johnny Kvalø la torsdag frem et uspesifisert 2016-regnskap for formannskapet.

Det foreløpige 2016-regnskapet viser at Sortland kommune gikk 16.677.000 i pluss i fjor.

– Det er status per i dag. Regnskapet skal til revisor for litt knuging og krangling, men jeg er sikker på at vi lander på rundt 16,7 millioner kroner i større eller mindre grad, sa Kvalø.

– Et veldig gledelig resultat. Det viser at vi styrer godt etter budsjettet vårt. Det er veldig bra, kommenterte ordfører Tove Mette Bjørkmo.