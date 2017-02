- Uforutsette grunnforhold

Arbeidene startet opp i fjor høst. - Arbeidene må omprosjekteres, sier vegvesenet i en melding.

Fiskfjordelv: River og bygger ny bru Neste sommer er trolig en ny bru klar over Fiskfjordelv.

Sommeren 2014 ble det oppdaget en utglidning i brofundamentet.

- Fiskfjordelv bru, og brua har siden da vært stengt for all trafikk. I påvente av at det skulle planlegges og finnes penger til en ny bru, har vegen vært lagt over en midlertidig bruløsning. Etter å ha revet den gamle brua satte entreprenøren i gang med å grave plass for de nye brufundamentene. Det var i forbindelse med denne gravingen det plutselig ble oppdaget en vannkilde akkurat der fundamentene skal stå, melder vegvesenet.

- Ved etablering av nytt brufundament, traff vi det som kalles artesisk vann. Artesisk vann er en vannkilde under bakkenivå hvor vann er lagret under høyt trykk. Når en slik vannkilde punkteres, så er det naturlig av vannet kommer opp av undergrunnen, sier Kjersti Skog. Hun er byggeleder i Statens vegvesen og følger opp dette prosjektet på vegne av vegeier Nordland fylkeskommune.



I dette tilfelle skjedde dette rett under hvor det er planlagt å legge et av fundamentene til brua. Å få et vannoppkom under fundamentet kan være svært uheldig, fremfor alt med tanke på setninger. Slike vannoppkom kan ofte tettes igjen, men i dette tilfellet har ikke dette fungert tilfredsstillende.

- Etter to ukers tettingsarbeid måtte vi se oss beseiret og gå for en annen løsning hvor fundamentet ikke vil være sårbart for setninger av undergrunnen, forklarer Skog via en melding fra vegvesenet.

Det skrives i meldingen at det ble gjort omfattende grunnundersøkelser før prosjektet ble satt i gang.

- På tross av alle grunnundersøkelsene, så vi ikke spor av dette artesiske vannet når vi gjennomførte grunnboringene. Her ble det ikke oppdaget før man begynte å grave opp masser for å klargjøre plassen for de nye brupilarene, sier Skog.

På nytt

- Når dette viser seg å være mer utfordrende enn antatt, som i dette tilfellet, tar vi heller et skritt tilbake, istedenfor å forsøke å fortsette med en løsning vi ikke er trygg på. Nå skal vi gjennomføre flere undersøkelser og prosjektere på nytt, så kommer vi tilbake med en ny og sikker løsning, sier Skog.



Foreløpig er alt anleggsarbeidet stoppet og den videre kontrakten med entreprenørselskapet Ottar Bergersen & Sønner AS er avbestilt.

Inntil videre vil dagens løsning med midlertidig bru bli stående.

- Mens vi prosjekterer en ny løsning, vil vi starte et oppryddingsarbeid av anleggsplassen. Vi skal blant annet etablere et filter av grus over det artesiske vannet, for å sikre at undergrunnen ikke vaskes ut. Vi vil også sikre sideskråningene som går ned mot elven mot erosjon, frem til vi kommer i gang med arbeidet igjen, forklarer Skog.

- Vi er veldig klar over at dette er en ekstra belastning for de som bor og trafikkerer i dette området, og vi skal gjøre det vi kan for at dette skal gå så greit som mulig – også i tiden fremover, sier byggeleder Skog.