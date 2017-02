Sortlendingene i kø for å skjære tunger

Tar helsehusplaner videre uten varmtvannsbasseng:

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland å utrede helsehus i tilknytning til Kulturfabrikken – og det uten et etterlengtet varmtvannsbasseng. En gråtkvalt Anna Bongo i Rådet for likestilling var svært skuffet over politikerne. – Jeg blir deprimert når jeg hører om alt som skal komme foran brukerne som lever i et smertehelvete, sa Bongo.