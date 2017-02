Starter opp arbeidet i neste uke

Det melder de nye eierne, finske Fortum, i en pressemelding. Fortum skal, ved hjelp av Nordkraft, bygge ut vindparken, etter at de kjøpte Vesterålskraft Vind AS fra Vesterålskraft og Nordkraft i fjor høst.

Fullførte oppkjøp av vindpark på Sortland Torsdag fullførte det finske energiselskapet Fortum oppkjøpet av tre vindkraftprosjekt fra norske Nordkraft, inkludert vindparken i Ånstadblåheia i Sortland.

14 turbiner

Nordkraft skal fortsatt være prosjektleder for utbyggingen, som skal være ferdig høsten 2018. Sortland entreprenør har totalentreprisen, med Bulldozer maskinlag som underentreprenør.

Det er arbeidet med veier og oppstillingsplasser for vindturbinene som er første del av utbyggingen. Da legges samtidig kabler og trekkerør for fiber, samt at tomta for service- og trafobygg skal klargjøres. Selve bygge-arbeidet starter 2. mai. Fundamentene skal bygges fra 1. juni i år, mens vindturbinene skal monteres sommeren/høsten 2018.

- Har perfekte forhold Det største energiselskapet i Norden ser til Sortland når de satser på vind også i Norge. Nå lover de at rullestolbrukere snart skal få bruke Ånstadblåheia som turområde.

Miljøplan

Vindparken skal ha 14 vindturbiner på 3,6 MW. De rager 87 meter over bakken, og vil ha en rotorduameter på 126 meter. Den årlige produksjonen er beregnet til 150 GWh. Utbyggingen har et budsjett på 400-500 millioner kroner.

Vesterålskraft blir lite involvert – Vesterålskraft sin involvering i prosjektet vil være beskjedent, sier direktøren i selskapet.

Fortum har utarbeidet en miljøplan for anleggsarbeidet.

- Vi legger vekt på den miljømessige gjennomføringa av arbeidene. Det er derfor utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan, som styrer aktiviteter knyttet til planlegging og bygging av vindkraftverket, inkludert transport innenfor og utenfor anleggsområdet, sier Fortum i pressemeldingen.

Miljøprogrammet gir også en beskrivelse av viktige forebyggende og oppfølgende miljøtiltak.

– Glad for at utbyggingen i mine hjemtrakter endelig kan bli realisert Olje- og energiminister Tord Lien er glad for at det trolig blir en utvikling av Ånstadblåheia vindkraftverk.