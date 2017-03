Åpnet nytt treningssenter på Sortland

- Det var kø i døra da vi åpnet. Rundt 25 personer kom for å hente treningskort. Vi er veldig fornøyd med åpningen, forteller daglig leder Jørn Arne Rød.

Sammen med John Christian Bech, er han eier og grunnlegger av senteret. Ideen til hele prosjektet, var det sistnevnte som initierte.

- Han er veldig treningsglad, noe jeg også er, men i mindre grad. Da han kastet ut ideen om at vi kanskje skulle starte et treningssenter, tente jeg på ideen. Deretter bestemte vi oss for å gå i gang, forklarer Rød.

Differensiert pris

Måten senteret drives på, er delvis noe annerledes enn det treningsvante sortlendinger er vant til.

- Senteret har ingen resepsjon og er ubemannet. Det vil nok være folk i senteret fra klokken 09 til 16 i forbindelse med at Mikaela Backman har åpent. Vi differensierer også prisen ved at folk betaler for den treningen de vil ha. Ønsker de bare styrketrening og spinning, for eksempel, så betaler de bare for det og ikke alt mulig annet, sier han.

Lokalet er på 400 kvadratmeter og inkluderer klassisk treningsutstyr som apparater og tredemøller og egen spinningssal. I tillegg har de egen avdeling med manualer og frivekter. Garderobe for både herrer og kvinner er også en del av anlegget.

Mange medlemmer

Det ferske senteret har allerede fått et pent antall medlemmer. Men selv om de har et gunstig tilbud og lave priser, er ikke Rød så opptatt av konkurransen med byens andre sentre.

- At så mange vil trene her viser jo at det er marked for et senter til. Ellers er vi ikke så opptatt av konkurranse. Vi har vært flinke til å ordne avtaler og har jobbet mye og hardt med finansieringsmodellen og mener vi har funnet en god løsning som vil fungere, sier han.

Har troa

Han forteller at de har investert betydelig kapital i prosjektet, men er allerede på god vei til å nå målet.

- Hensikten er ikke å bli rike på dette og noen veldig hårete mål har vi ikke. Begge har dessuten jobber ved siden av. Likevel har vi god tro på at vi skal klare å holde det gående og tilby trening til innbyggerne i Sortland og omegn, slår Rød fast.