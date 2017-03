– Nye helikoptre blir et kjempeløft

Hun er pilot på 330-skvadro på Lakselv og flyr i dag «arbeidshesten» Sea King. Denne skal fases ut og erstattes med redningshelikoptre av typen AW 101.

– AW 101 har et nytt, oppdatert system som passer inn i tiden. Jeg gleder meg til å bli kjent med helikopteret, sier hun til Forsvarets Forum.

Hun mener at de nye helikoptrene blir et løft for Norge. De vil være mer stabile og mer robuste enn dagens.

– De har en bedre allværskapasitet og rekkevidde og dermed er de mer pålitelige for allslags vær, sier Rølvåg til «Forum».

Hun peker på at helikoptrene også har en bedre avisingsteknologi.

– Dermed kommer vi oss til flere områder og kan redde flere liv. Jeg er sikker på at AW101 kommer til å bli et kjempeløft for nasjonen, sier sigerfjordingen.

Hun sier at teknologiløftet fra Sea King til AW 101 kommer til å bli stor.

– Overgangen fra aldrende og analoge Sea King til nye, digitale AW 101 er et kvantesprang.

