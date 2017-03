- De har tatt så lite at det nesten er banalt

Gjerningspersonene tok seg inn i bygget ved å knuse en rute ved en personalinngang på siden av hallen.

- De har ikke vandalisert rommet eller gjort noe annen skade enn ruteknusingen, forteller daglig leder i Blåbyhallen, Bernt Åge Johnsen til VOL.

Innbrudd i Blåbyhallen For noen uker siden ble det gjort hærverk på Blåbyhallen. Denne helga har det vært innbrudd.

Han ble nesten forundret da han oppdaget hva som ble stjålet i forbindelse i forbindelse med innbruddet.

- De hatt kun tatt noen flasker med mineralvann av typen Urge. Det er så lite at det nesten er banalt, sier han.

Frustrerende

Johnsen understreker at han synes det er svært frustrerende at noen velger å bryte seg inn i Blåbyhallen. Særlig med tanke på at det bare er en måned siden det ble utført hærverk på samme sted. Den gangen hadde noen ødelagt fargene på bokstavene på Blåbyhall-skiltet.

- Jeg håper det er en tilfeldighet at det har forekommet to hendelser i løpet av så kort tid. I løpet av de seks årene jeg har vært her, har vi vært forskånet for slike ting, sier Johnsen.

Må se på sikkerhetstiltak

På spørsmål om det nå vurderes ekstra overvåking, eller andre sikkerhetstiltak, i for å forhindre at lignende situasjoner finner sted i fremtiden, svarer han:

- Det er noe vi må ta opp i styret og diskutere med eier. Per i dag har vi kameraovervåking inne i hallen. Om det blir mer av det andre steder, får vi komme tilbake til, slår Johnsen fast.

Politiet på Sortland etterforsker saken.