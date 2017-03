Sortland banket Morild i treningskamp

Hjemmelaget fikk en god start på kampen og ledet 2-0 etter fem minutt, skriver klubben på sin Facebook-side. Sortland fortsatte å score i andre omgang.

Sortland hadde overtak i store deler av kampen, mens Morild hadde nok med å forsvare seg. Et skår i gleden for vertene var at venstreback Per Eirik Karlsen ble skadet og hentet av ambulanse midtveis i 1. omgang. Det kunne se ut som foten sto fast i det tørre og litt slitte underlaget i Blåbyhallen, står det å lese på Facebook-siden.

- Vi håper det ikke er så alvorlig som det først kunne tyde på, sier SIL-trener Steve Edvardsen.

Flere av Sortlands mest etablerte spillere sliter for tiden med skade og da tok unggutta ansvar. Edvarsen gav derfor honnør til den yngre garde for godt gjennomført kamp.

Målscorere for Sortland i kampen mot Morild var for øvrig Thunestvedt, Mesz, Svendsen, Meløe og Fredriksen.