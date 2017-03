Byr på romantisk aften i Sortland kirke

Førstkommende fredag skal dyktige musikere boltre seg i klassisk romantikk. Da er det nemlig duket for konsert med Sortland kammermusikkserie i Sortland kirke.

Konserten er viet til en av romantikkens viktige komponister – tyske Felix Mendelssohn Bartholdy.

Fornyet interesse

– Mendelssohn etterlot seg en meget stor produksjon. Selv om han ikke ble gammel, begynte han tidlig å komponere, og fikk sine første verker framført allerede som 11-åring. Overturen til "En midtsommernattsdrøm" hadde han ferdig allerede som 17-åring, forteller Mette Dyrnes i en pressemelding.

Hun forteller at musikken hans de siste tiårene har vært gjenstand for fornyet interesse, etter at den ble forsøkt utradert av musikkhistorien av nazistene, fordi Mendelssohn var jøde.

– Gjenoppdagelser av flere komposisjoner og annet materiale viser en komponist som tok alt annet enn lett på arbeidet, sier Dyrnes.

Romantisk

Av fredagens program i Sortland kirke trekker hun frem Hovard Wøhni på klarinett, som sammen med Nicolai Karlsen på piano skal framføre Klarinettsonate i Ess fra 1824.

Veronica Vangen Evensen og Jannike Sara Hansen skal synge flere duetter akkopagnert av Karlsen. Guro Kvannli, som spiller kontrabass, skal sammen med Karlsen spille "Grand allegro alla Mendelssohn" av Giovanni Bottesini.

Dyrnes selv er også med, og skal fremføre orgelsonate i D-dur.

– Bli med på romantisk aften i Sortland kirke fredag kveld, lyder oppfordringen.