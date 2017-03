- Jeg vil vise verden at Vesterålen har mer å by på enn bare nordlys

Solbakk Willumsen, som for tiden er elev ved Danvik Folkehøgskole i Drammen, har lenge vært en ivrig fotograf. Forleden, da han var hjemme på ferie i Vesterålen, bestemte han seg for å lage en dronevideo som viser råskapen i vesterålsnaturen. Filmen har fått tittelen Through Winter and Heaven- An aerial experience.

Filmen kan du se i vinduet over.

- Jeg har alltid hatt et mål om å vise Vesterålen og Nord-Norge fra sin beste side til den store verden. Tidligere har jeg gjort en del nordlysproduksjoner, men nå ville jeg vise at vi har å by på enn bare nordlys. For selv uten nordlyset bor vi i fantastiske omgivelser, sier Solbakk Willumsen.

Filmen er filmet ned dronekamera og er spilt inn i Sortland, Stokmarknes, Lødingen, Kanebogen og utenfor Harstad sentrum. Å lage den omtrent tre minutter lange videosnutten var ikke gjort i en håndvending.

- Jeg jobbet mange dager. Målet var hele tiden å lage noe mer enn bare en dronefilm som flyr rundt i nordnorske landskap. Samspillet mellom musikk, lyd, farge, klipp og bevegelse er også noe jeg har vektlagt i stor grad i etterarbeidet. Jeg mener det er ekstremt viktig å få frem den rette stemninga hos de som ser på. Da kan de hende at de sitter igjen med et aldri så lite wow-inntrykk, sier han.

Den unge fotograf- og droneentusiasten er fornøyd med det ferdige resultatet, men skulle gjerne hatt mer tid til selve filmingen.

- Det tok et par dager med intens leting før jeg fant musikk som passet til filmklippene. Deretter bygde jeg opp klippene etter musikkens tempo og partier. Jeg skulle gjerne filmet enda mer og fått med flere steder, men jeg hadde bare en uke til rådighet, sier han.

Nå håper han filmen blir lagt merke til, både av lokalbefolkningen i Vesterålen og Hålogaland, men også av personer i resten av landet og ikke minst i utlandet.

- Det hadde vært veldig gøy dersom noen får lyst å besøke Nord-Norge og særlig Vesterålen etter at de har sett filmen, sier Nicolai Solbakk Willumsen.