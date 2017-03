Navarsete til EØS- debatt på Sortland

Førstkommende mandag inviterer Sortland Nei til EU til debatt på Sortland hotell. De skal ta for seg EØS, og tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete kommer for å delta i debatten. Det gjør også gruppeleder på fylkestinget for Rødt i Nordland, Per Gunnar Skotåm, samt leder i Troms SV, Pål Julius Skogholt.

– Årets LO-kongress blir en kamp for eller mot EØS. Hvis det blir flertall for et nei-vedtak, har vi bevegelse i norsk EU-/EØS-politikk for første gang på 22 år, forteller arrangør og møteleder Christian Torseth. Han er leder i Nordland Nei til EU og styremedlem i Nei til EU.

Torseth opplyser at det har vært vanskelig å få partier fra ja-sida til å stille opp.

Debatten vil fokusere på arbeidsliv, og alle fagforeninger i Vesterålen er invitert til å delta i debatten.