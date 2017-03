Linn Elise vant Anno

Rølvåg skulle kjempe mot Simen Havig-Gjelseth i finalen etter at Rølvåg slo ut Katja Kålheim i turnering i semfinalen tidligere på kvelden.

Hun hadde med seg et poeng inn i finalen etter avstemning blant de tidligere mesterne i Anno.

Rølvåg klarte videre å sikre seg to poengs ledelse etter et spørsmål om treskjæring. Havig-Gjelseth reduserte ledelsen, før Rølvåg igjen økte ledelsen til to poeng. Havig-Gjelseth reduserte igjen, før begge svarte rett, og stillingen var 9-8 til Rølvåg.

Dermed ble spørsmålet om ostemasse avgjørende og der svarte Rølvåg rett, og fkom først til 10 poeng. Hun sikret seg dermed borgerbrevet.

– Satt ut

– Det er helt surrealistisk og uvirkelig. Jeg er helt satt ut, sa Rølvåg til NRK rett etter at seieren var sikret.

Hun beskriver konkurrenten som knallhard.

– Jeg hadde et lite håp etter hvert som jeg fikk to poeng. Men så dummet jeg meg ut på et spørsmål så jeg begynte å miste det igjen, men på det siste så jeg han svarte feil, da forsto jeg at jeg hadde sikra, sier hun til NRK om finalen.

Semfinalen

– Det er en ufattelig god følelse å være i semifinalen, sa hun før de tre semfinalistene tok fatt på oppgaven, som var å lage en høyrehånds kvinnekniv.

Da Rølvåg skulle smi knivbladet, gjorde hun det for tynt, slik at jernet brant, og hun måtte begynne helt på nytt.

– Jeg må bare gi gass, sa Rølvåg, mens hun kjempet med klokken mot Simen Havig-Gjelseth og Katja Kålheim.

Rølvåg fikk skryt for sin kniv, men trekk for at hun hadde laget en venstrehåndskniv. Det ble også utslagsgivende, og Havig-Gjelseth vant dermed oppgaven og den ene finaleplassen.

Armbrøst

Rølvåg og Kålheim måtte dermed møte hverandre i en turnering for å kjempe om den andre finaleplassen. Der skulle de skyte med armbrøst. Den som kom først til fem poeng kapret finaleplassen.

Det startet dårlig for Rølvåg som lå under 2-0 etter to skudd.

Hun hentet seg inn igjen og tok ledelsen 4-2, og kunne dermed avgjøre med neste skudd. Kålheim reduserte imidlertid til 4-3.

Dermed måtte det avfyres ett skudd til. Det gikk i Sigerfjordingens favør, og hun kapret dermed den andre finaleplassen.

God finalestart

Hun kunne også gå inn i finalen med en god start etter at hun kapret ett poeng etter stemmegivningen til de tidligere mesterne i Anno.

10 uker i 1537

Anno tok i år deltakerne med tilbake til 1537 og erkebispegården ved Nidarosdomen i Trondheim. Den som vinner konkurransen sikrer seg borgerbrevet.