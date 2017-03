Nord/Sprint klar for opprykksfinale

Vesterålen kan få to lag i neste års eliteserie i futsal, dersom Nord/Sprint går seirende ut av helgas kvalifisering.

Nytt futsallag fra Vesterålen hevder seg Nord/Sprint er Vesterålens ferskeste tilskudd på futsalhimmelen. Etter fire kamper leder de suverent sin avdeling i 1. divisjon.

Laget skal spille tre kamper lørdag. Kvalifiseringen går i Oslo.

Seier mot Utleira

Den tredje kampen startet klokken 18.00. Med seier kunne Nord/Sprint gå til topps i sin pulje. Og det klarte de, siden Noreheimsund slo Klemetsrud 6-5.

–Vi hentet opp noe jeg ikke visste vi hadde. Det var artig, så nå blir det opprykksfinale mot toeren fra den andre gruppen, sier Ingar Nicolaysen, som selv scoret ett av målene i 2-0-seieren mot Utleira.

Det andre målet var det Bendik Lind som sørget for.

Nicolaysen tror de har en god sjanse til å rykke opp.

– Det blir en veldig spennende kamp. Jeg tror vi har en bra sjanse til å rykke oppp, og vi skal jobbe sokkene av oss for å benytte den. Nå skal vi slappe av og så er vi klar for ny match i morgen, sier han.

Uavgjort mot Norheimsund

I den andre kampen møtte Nord/Sprint Norheimsund. De tapte sin første kamp mot Utleira 5-1. Begge lagene jaktet dermed sårt trengte poeng.

Men det ble igjen poengdeling for vesterålingene. Kampen endte 4-4.

Også Klemetsrud spilte uavgjort i sin andre kamp mot Utleira. Dermed har de to lagene to poeng hver, mens Utleira har fire poeng.

Dagens tredje og siste kamp mot Utleira blir dermed avgjørende for Nord/Sprint sine sjanser i kvalifisieringen.

Uavgjort mot Klemetrud

Den første gikk mot Klemetrud og endte uavgjort 2-2.

Sondre Laugsand sørget for begge målene til Nord/Sprint. Han fikk også gult kort i kampen.

Mergim Bicaj hos Klemetsrud fikk rødt kort mot slutten av kampen.

– Nær seier

– Vi møtte et godt lag med gode individuelle spillere. Vi berget uavgjort etter å ha ligget under 2-0. Vi har 10 meter to minutter før slutt, så vi er fryktelig nær til å ta seieren, sier Ingar Nicolaysen til VOL.

Nord/Sprint skal møte Nordheimsund i neste kamp, som starter 15.00.

– De tapte sin første kamp, så vi er nødt til å slå dem. For vår del kan dette fort bli et spørsmål om målforskjell mot Klemetsrud, sier Nicolaysen.