Tøyset og sang for smekkfull sal

Årets Kleiva-revy er en del av Kulturuka i Sortland, og begge revyforestillingene var utsolgt flere timer før sceneteppet gikk opp i Kleiva bygdehus.

Revyen startet med at Laila Lochert kom på scenen med to plastikkbøtter holdende rett til siden, som melkespannkonkurransene i Farmen, som Lochert som kjent vant før jul.

Konge-parodi

Fra da av var stemningen satt. Steinar Henriksen høstet videre mye latter for sin kongeparodi, der han hadde gjort om kongens berømte tale fra i fjor:

«Vi er veståleringer, vi er sortlendinger, vi er bøfjerdinger, og vi er folk fra Eidsfjord. Jenter fra Bø liker jenter fra Andøy. Gutter fra Øksnes liker gutter fra Hadsel. Gutter fra Andøy liker jenter fra Sortland», sa Henriksens kongekarakter til humring fra salen.

Farmen-Laila serverte kanskje tidenes verste versjon «Mari, du bedåre», før publikum fikk mer politiske sketsjer, blant annet om hvordan bygder som Kleiva er utsatt i sentraliseringens tidsalder.

Aladdin kom også innom, og han hadde mer tro på å klare å oppfylle ønsket om å få fjernet Trump som amerikansk president fremfor å få hesteeiere til å innse at de ikke skal ri på hestene sine i oppkjørte skispor.

Cohen, Parton og Bremnes

Musikkinnslag var det også mange av, med Steinar Kjeldsen kvartett, forsterket med Leif Egil Barth på fiolin, som eminent band. Terje Hjelle hadde en Fritjof-aktig karakter omgjort til bøfjerding, der han sang «I’m Your Man» av Leonard Cohen.

En parodi på Dolly Partons «Nine to Five» fikk vi også høre, med to Mesta-ansatte som sang at de kun jobbet fra 12 til 15, med en times pokerpause mellom.

Hele revygjengen avsluttet forestillingen med en omskrevet versjon av «E du nord», som hyllet bygda de er så glad i.

– Kjempefornøyd

I forkant av forestillingen måtte folk uten billett snu skuffet i døra.

– Jeg er kjempefornøyd med to utsolgte forestillinger, og det var artig å få så mye respons, sa Terje Hjelle etter den første forestillinga.

Da var det en drøy time til revyskuespillerne nok en gang skulle tilbake på scenen for å spille for en utsolgt sal.

– Nå skal vi få kastet i oss en brødskive, så er vi klar til neste forestilling, sa Hjelle.

Se smakebiter fra revyen i videoen i saken.

Kleiva-revyen 2017

I rollene: Herman Henriksen, Laila Lochert, Mie Løkken Haugerstuen, Petter Løkken, Terje Hjelle, Tord Skrudland Kjeldsen, Tove Hansen, Veronica Hjelle, Anette Glad Pedersen, Siv Pedersen, Steinar Henriksen og Susanne Løkken.

Revyband: Steinar Kjeldsen, Jan Egil Olsen, Leif Egil Barth, Oddmund Finnseth og Tim Challman.

Lyd og lys: Pål Andersen, Geir Ove Andersen og Tommy Sivertsen.