Uavgjort for Nord/Sprint

Vesterålen kan få to lag i neste års eliteserie i futsal, dersom Nord/Sprint går seirende ut av helgas kvalifisering.

Nytt futsallag fra Vesterålen hevder seg Nord/Sprint er Vesterålens ferskeste tilskudd på futsalhimmelen. Etter fire kamper leder de suverent sin avdeling i 1. divisjon.

Laget skal spille tre kamper lørdag. Kvalifiseringen går i Oslo.

Uavgjort

Den første gikk mot Klemetrud og endte uavgjort 2-2.

Sondre Laugsand sørget for begge målene til Nord/Sprint. Han fikk også gult kort i kampen.

Mergim Bicaj hos Klemetsrud fikk rødt kort mot slutten av kampen.

– Nær seier

– Vi møtte et godt lag med gode individuelle spillere. Vi berget uavgjort etter å ha ligget under 2-0. Vi har 10 meter to minutter før slutt, så vi er fryktelig nær til å ta seieren, sier Ingar Nicolaysen til VOL.

Nord/Sprint skal møte Nordheimsund i neste kamp, som starter 15.00.

– De tapte sin første kamp, så vi er nødt til å slå dem. For vår del kan dette fort bli et spørsmål om målforskjell mot Klemetsrud, sier Nicolaysen.