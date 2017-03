Vil ha futsal-kamper til Sortland

Etter å ha slått Bergenslaget Hajduk Bergen 4-0 i opprykksfinalen søndag, er det klart at Sortland har to lag i den kommende eliteseriesesongen i futsal.

Futsal-kvalik Nord/Sprint klar for opprykksfinale Nord/Sprint fra Holmstad vant sin pulje etter tre kvalikkamper til eliteserien i futsal lørdag.

– Det har vært ei fantastisk helg. Det så ikke så bra ut med to uavgjorte kamper, men da vi skrur om og vinner 2-0 mot opprykksfavoritten og så vinner opprykksfinalen 4-0, så viser det at vi ikke er så lett å score mål på, sier Nicolaysen.

Vil ha kamper til Sortland

Han er klar på at han nå vil ha futsal-kamper på Sortland.

– Sortland har nå flere lag i eliteserien enn Bergen og Oslo. Da er det naturlig at vi får til ei kamphelg på Sortland med masse folk og fullt trøkk, sier Nicolaysen.

– Ingen kasteball

Han sier at den kommende sesongen blir tøff, men tror ikke Holmstad-laget blir lett å slå.

– Dette blir noe helt nytt for oss, og vi må ha et realistisk mål om å overleve i eliteserien. Men jeg tror ikke vi blir noen kasteball. Vi er et vanskelig lag å spille mot og vi er ikke lettslått, sier han.

– Lett hjemreise

Laget er nå på tur nordover. Nicolaysen sier det blir en lett hjemreise.

– Nå er vi motivert til hva som helst. Det gjør noe med hjemreisen når vi har sikret sesongens store mål, sier han.