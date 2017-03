Utfra det VOL kjenner til, har i hvert fall 20 personer i Vesterålen mottatt et håndskrevet postkort fra «Vera». Felles for dem er at alle er kvinner, og mange har tilknytning til kulturlivet.

Kortene er håndskrevet og har forskjellige motiver, og er postlagt 8. mars. De er utstyrt med frimerke, så det er ikke brukt frankeringsmaskin.

Forskjellige reaksjoner

Kortene har blitt mottatt med forskjellige reaksjoner. Laila Inga syntes ikke det var hyggelig.

– Jeg syntes kortet var kjempeekkelt. På forsiden er det et bilde av et kunstverk som heter «Soldiers playing cards». Sammen med teksten oppfattet jeg det nesten som trussel, men jeg har roet meg etter at jeg fant ut at det er flere som har fått kort fra «Vera», sier Inga.

Men hun har flere spørsmål hun gjerne skulle hatt svar på.

– Hvem er «Vera», hva er hensikten og hvorfor er vi som har fått kortet plukket ut? Er dette et slags kunstprosjekt, spør hun.

– Koselig kort

En annen som har fått kort, synes det virket ganske ufarlig.

– Det ser ut som et koselig kort, med et artig motiv og en filosofisk tekst, sier en av mottakerne til VOL.

På hennes kort står det:

«Den ene over, den andre under, likevel ser vi at de ikke er på ulike nivåer. De er forbundne med hverandre. Hvem er forbunden med deg? Hilsen Vera».

Det er ikke mulig utfra poststempelet å se hvor kortet er postlagt.

