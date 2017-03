Sortlands kulturpris går  til Helene Gihle Hilde og Rune Hilde

Onsdag holdt Musikklinjekoret & Vesterålen storband konsert i Sortland kirke. Da ble også Sortland kommunes kulturpris tildelt til det ordfører Tove Mette Bjørkmo beskriver som personer med et brennende engasjement for musikklivet i Sortland.

– Kulturprisen 2017 tildeles to personer som har utmerket seg ved å ha et brennende, helhetlig engasjement for musikklivet på Sortland, både med tanke på den utøvende, den pedagogiske, den samfunnsmessige og den sosiale siden av musikklivet, sa Bjørkmo før hun delte ut prisen på 10.000 kroner.

Strategiarbeid

– De har begge over mange år drevet et langsiktig strategiarbeid som har vært preget av entusiasme, pågangsmot og gjennomføringsevne. De har vært og er pådrivere og inspiratorer i både pedagogisk arbeid og som utøvende musikere. De har begge brukt enormt mye av sin tid og energi som har kommet kulturlivet i Sortland, og Vesterålen & Lofoten til gode, sa Bjørkmo og pekte på innsatsen for blant annet Sortland barneorkester, Sortland strykeorkester, Musikksamarbeidet i Vesterålen og Lofoten og Vesterålen orkesterforening.

– Pedagogisk har de jobbet for å etablere en naturlig linje fra barn møter instrumentet sitt og helt til det er ferdig med videregående skole og enten blir utøvende musikere, hobbymusikere eller entusiastiske publikummere, sa Bjørkmo før hun trakk fram prisvinnernes evne til å bry seg om nye folk som kommer til Sortland.

– Rørende

– Nye folk som kommer til Sortland om det er musikere eller pedagoger i vikariater eller til faste ansettelser, blir bedt hjem til på middager gjerne sammen med andre etablerte fra miljøet, eller de kommer med mat på døren til de nyankomne. Dette er en rørende måte å vise at man bryr seg på og disse møtene har vært og er av uvurderlig betydning for Sortland, sa Bjørkmo, før hun gratulerte med en vel fortjent pris.

– Overveldet

– Jeg må lov å takke inderlig for at vi har fått lov til å holde på med noe som har betydd så mye for oss og vår familie i de 27 årene vi har bodd på Sortland. Det har vært så mange rike opplevelser og så mange flotte folk vi har blitt kjent med i alle aldre. Jeg vil få lov til å takke alle sammen for at vi har fått muligheten. Vi er overveldet og utrolig glad, sa Helene Gihle Hilde da hun takket for prisen.