- Det er utrolig kult å spille i et norsk band, sier amerikanske Richard Dooly til VOL.

Han kom til Lødingen fra Boston for to år siden og har siden den tid blitt med i bandet The Bends, der han er vokalist.

Doley og bandkameratene ble UKM-mestere i Lødingen for litt siden med en coverlåt av Red Hot Chilli Peppers Can`t Stop.

- Vi er et nytt band som spiller alternativ grønsj. Til nå har vi sunget coverlåter, men målet er å lage egne låter etter hvert, sier han.

- Gi full gass

Om et par uker reiser de til Bodø for å delta i landsdelsfinalen. Amerikaneren og bandkameratene har ikke satt seg noe stort og hårete mål i forbindelse med konkurransen.

- Målet vårt er ikke nødvendigvis å være de beste, men vi vil ha det gøy og gi full gass, slår Dooly fast.

Full gass var det også mange andre som ga under konserten i Kulturfabrikken. En fin blanding av rene vokalnummer og band, viste at musikkinteressen gjør seg gjeldende rundt om i regionen. På programmet sto også visning av en video med navnet Livet på Myreheimen.

- Mye øving

Den en times lange seansen i Kulturfabrikken ble bundet sammen av Sandra Buschmann og Linn Hege Gangstø.

- Det gikk bra, men det var mye arbeid i forkant og mye øving, sier Buschmann.

- Det har blitt en del sene kvelder, supplerer Gangstø.

Koordinator for UKM, Elin Mathiassen, forteller at formålet med UKM Vesterålen er å vise frem mangfoldet som finnes i det kulturelle landskapet i Vesterålen.

- Vi kårer ingen vinnere her i kveld. Alle innslagene har allerede gått videre til landsdelsfinalen i Bodø, sier hun.

Landsdelsfinalen i Bodø finner sted første helga i april.