– Kan sannsynligvis hente ut noen år til

Arkitekter, eksperter på bygningsteknikk, samt fagfolk fra Sortland kommune har gjort en mulighetsstudie for Sortlandshallen og Sortland barneskole, for å se på bygningenes tilstand og behov. Konklusjonen er at mye er bra, mye må gjøres, men at det fortsatt er mulig å hente ut noen år til av bygningene.

Vurderte det tekniske ved byggene

Det er fire bygninger som er tatt med i prosessen; bygg a, b og c ved Sortland barneskole, der bygg a er bygd i 1977, mens bygg b og c er bygd i 1957, samt Sortlandshallen.

– Byggene er i generelt god stand. Samtidig er referansenivået lagt på tek 10, så det er likevel registrert en del avvik, sa Torgeir Tobiassen ved teknisk etat i formannskapet.

Han gikk gjennom vurderingene bygning for bygning. Sortland barneskole er ikke universelt utformet, og mangler en del viktige elementer som heis, innvendige kontraster og handicap-wc. I tillegg er stigningen utvendig for bratt for bevegelseshemmede, samt at eksisterende løsninger innvendig gjør det vanskelig. Akustikken er ikke god nok, og belysninga trenger en oppgradering.

Bygg A er bra

Bygning A er den som er best vedlikeholdt, og er vurdert til å være i god stand, men preget av slitasje. Det er noe fuktproblemer i kjellervegger. Røranlegget, ventilasjonsanlegget, kanalanlegget og det elektriske anlegget er vurdert å være godt eller tilfredsstillende.

Det er litt større utfordringer med bygg b og c. De har betongskader under terreng og på yttervegger. Isoleringa i taket er ikke bra, og gulvet tilfredsstiller ikke dagens krav. For bygg C trengs en utskifting av vinduer og dører i yttervegg.

Økonomi

Tobiassen mener at vedlikeholdet av Sortland barneskole vil beløpe seg til 2,3 millioner kroner i 2018, 2,2 millioner kroner i 2019-2023 og 7,3 millioner kroner i 2024-2028.

Sortlandshallens vedlikehold er beregnet å koste 2,8 millioner kroner i 2018, 0,7 millioner kroner i 2019-2023, og 4,5 millioner kroner i 2024-2028.

– I langsiktig perspektiv forventes nybygg å være det økonomisk riktige alternativ fordi enkelte sentrale bygningsdelers levetid er overskredet. Kan sannsynligvis hentes ut noen år til.