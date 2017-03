Lovbrudd fra Mo i Rana til Balsfjord

Tiltalen inneholdt en lang liste med lovbrudd.

Det starter med besittelse av narkotika, deriblant tre tilfeller med amfetamin. To ble avdekket på Sortland, det andre i Balsfjord. Tiltalte skal ha betalt til sammen 42.000 kroner for amfetaminen.

Det fortsetter med vold mot politiet. I forbindelse med pågripelse i en av narkotika-sakene, slo tiltalte en politibetjent i ansiktet.

Trusler

Vesterålingen har også kommet med trusler mot flere personer, blant annet politiet.

Rett før jul 2014 truet han med å slå lensmannen i Sortland med en askespade. Andre personer har han truet med å ta livet av, rive hodet av eller sende «kosovoalbanere etter». Den truselen kom mot en ansatt i forsikringsselskapet Vardia i forbindelse med utredningen av en forsikringssak, som er neste punkt i tiltalen.

Bilbrann

Vesterålingen var også tiltalt for å ha satt fyr på en bil etter ei utforkjøring i Balsfjord. Målet var å få utbetalt forsikring. Utforkjøringen i seg selv blir også ansett som et lovbrudd og er med i tiltalen.

Tiltalen omfatter også innbrudd ved Laksevatn skole i Balsfjord.

Kniv

Et annet punkt i tiltalen gjelder bæring av kniv på offentlig sted. Dette skjedde på nordgående tog under stopp i Mo i Rana i september 2015.

Kniven ble funnet i forbindelse med en narkotikakontroll på toget.

Promillekjøring

Tiltalen omfatter også to tilfeller av bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Begge tilfellene skjedde sommeren 2015, det ene på Sortland, det andre i Narvik. Begge gangene var vesterålingen påvirket av amfetamin og andre stoffer.

Uten førerkort

Vesterålingen var også tiltalt for åtte tilfeller av bilkjøring uten gyldig førerkort. Dette skjedde i Balsfjord, Sortland, Narvik og Hadsel.

Straff

Aktor la ned påstand om fengsel i 10 måneder og 10.000 kroner i bot. Aktor ville også ilegge sperrefrist for førerkort på fire år og seks måneder.

Forsvareren la påstand om frifinnelse på en rekke punkter og at vesterålingen ellers ble ansett på mildeste måte.

Retten fant imidlertid at vesterålingen har erkjent de fleste forholdene i tiltalen, og fant ingen grunn til frifinnelse.

Retten gir både skjerpet og mildere straff enn det aktor ba om.

Fengselsstraffen settes til 12 måneder, men seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år. 15 dager i varetekt kommer til fratrekk.

Bot

Vesterålingen må også betale en bot på 25.000 kroner for ruspåvirket kjøring og 5.000 kroner i saksomkostninger. Retten fant at selv om vesterålingen har erkjent forholdene, hadde dette liten betydning for oppklaringen av saken.

Retten idømmer også sperrefrist for førerkort på fire år og seks måneder.

Politikritikk

Retten kommer også med kritikk av politiet. Flere av lovbruddene skjedde i 2014. Retten mener at det har gått lang tid før saken kom for retten.

– Det er for den betingede del lagt vekk på at det er gått forholdsvis lang tid siden de mest alvorlige forhold ble begått. Tiltalte kan ikke lastes for tidsbruken. Sakene var i praksis oppklart da narkotikaen ble funnet i tiltaltes besittelse, heter det i dommen.