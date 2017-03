Feiret 40 år med musikalsk festaften

– Dettan e det umulig å ikkje bli i godt humør av, sa konferaniser Bård Ovik midtveis i konserten.

Det kunne sikkert samtlige i den fullsatte salen skrive under på. Det var i alle fall mange brede smil å spore i forsamlingen.

Dyktige gjester

Holmstad skole og amatørkorps feiret lørdag kveld sitt 40-årsjubileum med en storslått musikalsk aften på grendehuset i bygda. På programmet sto musikken fra kultfilmen The Blues Brothers og musikalfilmen The Commitments, og under ledelse av dirigent Hovard Wøhni, imponerte gjengen stort.

Korpset hadde svært god hjelp fra gjestemusikere fra Øksnes musikkoprs, i et eminent band og ikke minst i svært dyktige vokalister i Torgeir Steinsland, Anniken Gynnild-Johnsen og Remi Kristiansen. Alle var selvfølgelig riktig antrukket for anledningen i svarte dresser, hvite sokker og kledelige hatter – og de bød på hit etter hit fra scenen på grendehuset.

Og som det svingte! Med låter som "Everybody Needs Sombody to Love", "Sweet Home Chicago", "Peter Gunn Theme", "Shake Your Tail Feather" og "Jailhouse Rock" fikk de det å sitte stille på en stol til å bli en krevende øvelse.

– En drøm

Leder i kropset, Kjell Johansen, og dirigent Hovard Wøhni sa til VOL etter konserten at dette har vært et svært artig materiale å jobbe med.

– Dette er det vi hørte på da vi vokste opp, på kasett og vinyl. Det er kremen av kremen, det aller tøffeste. Det er en drøm å få spille dette, sa Johansen.

De har jobbet på spreng i flere uker. Øvd og øvd. Og øvd. Lørdag fikk de sin belønning.

– Det var kjempeartig å spille, særlig sammen med band og vokalister, sa Johansen – som har vært med i korpset siden 1979.

– Det går nesten ikke an å beskrive. Det må prøves, sa han.

Nå går Holmstad skole og amatørkorps for 40 nye år.

– Vi skulle gjerne hatt flere unge inn i korpset, sier lederen med en klar oppfordring til ungdom som har lyst til å prøve seg.