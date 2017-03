- Jeg skulle ønske at vi kom med et kvassere lag

- Jeg skulle ønsker vi kom med et kvassere lag, sier Hansen til VOL noen timer før kampstart.

Dårlig kampinngang

Hansen forteller at Lofoten ikke har hatt noen optimal inngang til kampen de siste dagene.

- På grunn av en messe har vi ikke fått trent i hallen på en uke. Vi er ikke samspilt og føler ikke at ting sitter slik det skal. I tillegg Vi har også vært lite folk på trening og er ikke klare. I tillegg har dårlige værforhold gjort det vanskelig å trene ordentlig. Å spille kamp nå er rett og slett noen uker for tidlig for oss, sier treneren, og legger til at han skulle ønske cupkamper ble spilt senere på våren.

Ikke tapt på forskudd

Samtidig understreker treneren at Lofoten ikke har tapt kampen på forskudd.

- På ingen måte. Vi skal kjøre på med det vi har og håper at vi klarer å lage spenning i kampen. Målet vårt er å gi publikum i Blåbyhallen en god opplevelse. Å møte Sortland borte er noe av det tøffeste man opplever. Samtidig er det en cupkamp som skal avgjøres der og da, og da kan alt skje. Jeg ser ikke bort fra at heller ikke Sortland føler seg helt beredt til kamp. Guttene gleder seg i alle fall, sier han.

- Vi skal gi alt og satser på hjemmekamp i neste runde, legger han humrende til.

Spesiell følelse

Gleder seg til kampen gjør Hansen også, som får en spesiell følelse hver gang han returnerer til Blåbyhallen.

- Jeg har vært der noen ganger de siste årene med Lofoten. Det er alltid godt å komme tilbake og jeg gleder meg stort. Når jeg kommer inn i hallen kommer jeg i en helt spesiell stemning. Jeg håper at vi klarer å gi publikum en god opplevelse, sier han.

Har tro på Sortland

Hansen ga seg som Sortlandtrener for tre år siden. Han følger forholdsvis godt med på hva hans tidligere disipler gjør på fotballbanen. Han har god tro på at Sortland kan rykke opp til 2.divisjon etter endt sesong.

- Med utgangspunkt i den spillerstallen de har til rådighet, tror jeg de har gode muligheter. For å klare det er de nødt til å være til stede og gi fullt trykk på alle kampene. De tar nok mye poeng hjemme, men må få det til å fungere på bortebane også. I fjor vant de en del jamne kamper med ett mål. Får de til det denne sesongen også, tror jeg Sortland kan rykke opp, slår Terje Hansen fast.