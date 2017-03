Etter full tid sto det 3-1 til hjemmelaget som totalt sett var det beste i laget i en kamp som var preget av to lag som fortsatt ikke er hundre prosent klare til seriestart.

Sortland tok tidlig ledelse og var i utgangspunktet aldri truet, selv om Lofoten reduserte til 1-2, før Marius Jørgensen fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Kampreferat fra kampen kan du lese her

- Burde punktert tidligere

Sortlands lagkaptein, Marius Jørgensen, mener at han og lagkameratene burde punktert kampen tidligere.

- Jeg synes at vi tar kontroll over kampen fra første spark på ballen og gjennomfører en solid første omgang. Vi får 1-0 ganske tidlig og burde egentlig punktert kampen før pause. Lofoten får rødt kort fem minutter ut i andre omgang. Da går vi inn i en dårlig periode fordi vi slipper oss litt nedpå og forventer at ting skal gå av seg selv. Derfor komme de mer med i kampen, men de er ikke i nærheten av å få med seg uavgjort eller seier. Jeg synes vi gjør en solid kamp og tar med oss mye positivt inn i neste cuprunde, slår han Jørgensen fast.

Fornøyd målscorer

Arild Stoltz scoret Sortlands siste mål. Han mener Sortland hadde godt tak på kampen.

- Jeg føler at vi hadde god kontroll hele veien. Lofoten skapte jo ingenting, sier han.

Han berømmer derimot reduseringsmålet til gjestene.

- Målet de laget var selvfølgelig sykt og det ble spennende etter det. Men bortsett fra det skapte de jo ingenting, så det var greit.

-Fullt fortjent

Sortlandtrener Steve Lind Edvardsen var godt fornøyd med resultatet.

- Dette er fult fortjent. Det er en kjempebra 1.omgang. Det er noe av det beste jeg har sett av A-laget på lange tider. Så dette var artig, slår han fast.