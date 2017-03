Nå kan Nicolais dronevideo bli sett av hele verden

- Jeg håper at de som er innom nettstedet og ser videoen at Nord-Norge har mer enn bare nordlys å by på, sier en fornøyd Nicolai Solbakk Willumsen til VOL.

Stor trafikk

Onsdag formiddag fikk 20-åringen en epost fra det kjente underholdningsstedet, 9GAG, at de ønsker å publisere videoen hans. Helt eksakt er 9GAG en digital og sosial medieplattform der brukere og kan dele innhold fra eksterne sider. Siden oppstarten i 2008, har trafikken til nettstedet økt betraktelig og har i dag henholdsvis 35 og 34 millioner følgere på henholdsvis Facebook og Instagram.

Måtte godkjennes

Solbakk Willumsen forteller at han kontaktet siden via epost der han spurte om de ville publisere den.

- De sa at den måtte godkjennes av et såkalt editorial team først, noe den ble. Kravene er høye og de tar ikke inn hva som helst, sier han.

Stas

Solbakk Willumsen synes det er kjempestas at videoen har potensial til å nå ut til et publikum på et titallsmillioner personer.

- 9GAG er noe jeg har vokst opp med, det samme med alle vennene mine. Det er en side alle kjenner til. Derfor er det ekstra artig at videoen blir fremmet der, sier Solbakk Willumsen.

Positiv respons

Noen av sidens brukere har sågar kommentert videoen til den unge sortlendingen på 9GAG sin hjemmeside, og latt seg begeistre:

Finally something worth here! (Endelig noe som er verdt å se her)

Men det er ikke alle som er like imponert.

the place looks dull and sad.. quite depressing actually "emo screeching

Omringet av fantastiske omgivelser

Den unge fotografen er ikke så opptatt av at videoen når ut til de store massene, men håper at de som ser den oppdager Nord-Norge og at landsdelen har å by på.

- Jeg vil vise de som aldri har vært i Nord-Norge, og de som kanskje aldri blir å komme, at det er rimelig magisk. Man kan klage på at man kan fryse ræva av seg til tider, men at vi likevel er omringet av fantastiske omgivelser, slår Solbakk Willumsen fast.