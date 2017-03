Sortland leder 1-0 ved pause

66 min: MÅL: Sortland går opp i 2-0 ved Marius Jørgensen. Han snappet opp ballen på femmeteren og sendte den i nota etter fint kombinasjonsspill.

63 min: Steffen Rød på Lofoten gikk vel hardt i en fotballspiller og fikk dermed gult kort.

62 min: Spillet går frem og tilbake, uten at noen av lagene har hatt store sjanser.

53 min: Fortsatt er kampforløpet som på tampen av første omgang, som betyr at det kan bikke begge veier.

50 min: Rødt kort til Lofotens nummer sju, Elias Solberg etter en stygg takling.

45 min: Da er det pause. Kampen har jevnt, men Sortland har vært det beste laget ved at de har skapt flere sjanser enn gjestene. Samtidig er det foreløpig ingenting som tilsier at vertene kommer til å vinne kampen. Lofoten henger bra med og er absolutt kapable til å utligne.

44 min: Spillerne venter tydeligvis på pause. Plutselig bryter Sortland og kommer seg gjennom forsvaret ved Carl Christian Bakkan Karlsen, men skuddet hans går utenfor mål.

42 min: Etter slurv i Sortlands forsvar kom Lofoten på skuddhold og smelte av, men hjemmelagets solide sisteskanse, Sazonovs, fikk slått ballen ut.

37 min: Lofotens Elias Solberg får gul kort etter en stygg takling.

35 min: Fremdeles ganske rolig. Få sjanser. Begge lag slår lange løpeballer, som innebærer at det blir mye avblåsning for offside. Kampen er jevn, men Sortland har et lite overtak ved at de er flinkere til å holde på ballen enn Lofoten.

28 min: Sortland får frispark etter at en spiller blir felt inne i 16-meteren. Ingenting ut av frisparket. Sortlandsspillerne protesterer, til ingen nytte. Ellers foregår mesteparten av spillet på Lofotens banehalvdel.

MÅL: 19 min: Sortland scorer på straffe ved Sindre Thunestvedt. Dermed leder hjemmelaget 1-0.

16 min: Stor sjanse til Sortland. Karl Christian Bakkan Carlsen fikk ballen i føttene litt utenfor 16-meter, men fikk ikke nok dreis på skuddet som forsvant over mål.

15 min: Det er fortsatt 0-0 etter et kvarter. Noen frispark til begge lag, men ingen av lagene har vært direkte toneangivende.

8 min: Sortland var farlig frempå, men fikk frispark dømt mot seg, og det ble derfor ikke noe ut av muligheten.

5 min: Så langt i kampen har spillet bikket frem og tilkbake. Sortland har hatt et par cornere, men det har ikke vært farlige sjanser foreløpig. Lofoten hadde nettopp sjanse, men skuddet gikk utenfor mål.