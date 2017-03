Edvardsen: - Nå har vi sjansen

Sortland IL er eneste vesterålsklubb igjen NM etter at de slo Lofoten 3-1 i første kvalifiseringsrunde onsdag kveld i Blåbyhallen.

Torsdag ble neste motstander klar. I løpet av neste uke skal nemlig SIL ut i kamp mot Medkila. Det er trener Steve Edvardsen fornøyd med.

- Dette er et lag vi slo i begge kampene i fjor. De rykket ned og selv om de har forsterket seg i år, er de et lag vi har gode sjanser til å slå om vi spiller opp mot vårt beste, sier Edvardsen.

- Lofoten skapte jo ingenting Sortland hadde ikke alt for store problemer med å slå Lofoten hjemme i første kvalifiseringsrunde i cupen onsdag kveld.

Slår SIL Medkila er de med i trekningen til første runde i cupen. Da kan alt skje.

- Går vi videre får vi hjemmekamp og da kan vi fort få et topplag. Vi så for noen år siden at Skånland møtte Rosenborg. Noe slikt ville jo vært fantastisk, sier Edvardsen.