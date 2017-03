Sortland J16 møter Medkila i cupen

- Vi vet at Medkila har en bra årgang og regner med at det kommer til å bli en jevn kamp, sier administrerende trener for Sortland J16, Svein Hokland.

Spilt inn laget

Han forteller laget har hatt en god vinteroppkjøring, under ledelse av nytilsatt trener Julie Voktor Pedersen.

- Hun har vært flink med jentene i vinter og har jobbet mye med å spille inn laget. Alle de 18 jentene i troppen har fått spilt mye slik at samtlige skal holdes varme. Men jeg antar at hun kommer til å spisse laget i kveldens kamp, slår han fast.

Selv om Medkila i utgangspunktet er favoritter, tror Hokland at sortlandsjentene har brukbare muligheter til å gå videre til andre kvalifiseringsrunde.

- Vi har også et godt lag og må tro på at vi kan slå dem og samtidig håpe på at marginene er på vår siden, sier han.

Håper på mye folk

Nå håper han og resten av laget på at folk tar turen til Blåbyhallen i kveld.

- Jeg håper at det kommer en del folk. De som dukker opp får i alle fall muligheten til å se god fotball, noe jeg er overbevist om, slår han fast.

Kampen mellom Sortland J16 og Medkila har kampstart kl.19.30. Laget som vinner denne 2.kvalik runden i kretsen, vil spille neste runde mot det beste J16 laget fra Nordland fotballkrets.