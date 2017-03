Skarp, spisset og morsom Anne Kat

«For første gang står Anne Kat Hærland på en scene og forteller ting om seg selv som faktisk er helt sanne. I tillegg snakker hun om terror, dop, fordommer og swingersmiljøets åpenbare fallgruver.»

Slik lød forhåndsomtalen før Anne Kat sitt show i Kulturfabrikken fredag kveld. De som bivånet det hele kan si seg enig.

For dama som først var mest kjent som eksen til Ari, er så mye mer. Hun er morsom, hun er dyktig og ikke minst en skarp stemme kvinnelig stemme i humor-Norge.

– Fint å være i nord og slippe «krenkebobla» – Det blir masse om liv og død, terror og aktuelle saker, sier komiker Anne Kat Hærland. Lørdag kommer hun til Harstad med showet «Gudbedre».

Anne Kat har alltid hatt en evne til å lage humor av det tragiske. Fredag kveld gjorde hun det med glans.

For god komikk på scenen handler ofte om det å være ærlig. Det å vri noe tragisk til å bli morsomt. De som makter det vinner som regel alltid publikum over. Så var også tilfelle for Anne Kat i kveld.

For fra starten av snakket hun om det tragiske i sitt liv, kanskje det mest tragiske sådan, nemlig øyesykdommen. Og det å få at hun gradvis de siste 20 åra blir mer og mer blind til å bli morsomt, er et kunststykke.

Mens

Til og med mensen, blir morsomt når Anne Kat snakker om å skyte ned terrorister med sin....kvinnelighet.

Rett og slett er «Gudbedre» et dønn ærlig, skarpt og morsomt skråblikk fra en enormt dyktig person som har vært i bransjen i 25 år.