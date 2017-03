Slutter som Næringssjef etter sju måneder

Hamansen Wallstad blir å jobbe for fullt ut april måned, og begynner i annen jobb i det private næringsliv etter dette, skriver Sortland kommune i en pressemelding.

- Dette er utrolig kjedelig for meg som rådmann og for Sortland kommune, sier rådmann Randi Gregersen. Jeg og Håvard har hatt ett godt samarbeid den tiden han har vært i kommunen. Håvard har fått satt et solid og godt preg på kommunens næringsarbeid, til tross for at han ikke har vært her så alt for lenge. Det er selvsagt kjedelig å miste dyktige medarbeidere, men vi kan ikke gjøre annet en å ønske Håvard lykke til med nye utfordringer, sier rådmannen.

- Det er ingen dramatikk i avgjørelsen om å slutte som næringssjef, sier Håvard Hamansen Wallstad.

- Det dukket opp en mulighet jeg ikke ønsket å si nei til. Jeg har trivdes veldig godt i kommunen, har lært enormt mye og kommer nok til å savne muligheten til å jobbe i skillelinjene mellom det offentlige og næringslivet. Jeg ble svært positivt overasket når jeg startet i kommunen over all den kompetansen og alle de dyktige fagfolkene som jobber i organisasjonen. Ønsker derfor å takke alle på rådhuset som har lært meg mye på den tiden jeg har vært her. Jeg må også berømme kommunens rådmann Randi Gregersen, Jeg opplever at vi har hatt et meget godt samarbeid, og at hun har gitt meg tillit til å utføre jobben min på beste måte. Til tross for at jeg forlater skuta nå, er jeg sikker på at kommunens næringsarbeid blir godt ivaretatt, avslutter Hamansen Wallstad.

- Næringsarbeidet i Sortland kommune er noe vi absolutt prioriterer og stillingen vil bli utlyst snarest, sier rådmann Randi Gregersen.

- Å jobbe som næringssjef i en kommune som har et så spennende næringsliv og så mye spennende på gang gjør at jeg absolutt anbefaler potensiell kandidater å søke når stillingen legges ut, sier Håvard Hamansen Wallstad.