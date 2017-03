Ambulansen opptatt i annet oppdrag – brannvesenet måtte frakte skadd pasient selv

- Det som skjedde i kveld er noe vi har ventet på. Det har bare vært et spørsmål om tid sier Rune Kvannli, Roar Holkestad og Jan Roar Johannessen i Sortland brannvesen.

For da den ene ambulansen på Sortland var opptatt i annet oppdrag, måtte brannfolka selv frakte en skadd pasient vekk fra brannstedet.

Brann i bolighus i Sigerfjord Brannvesenet rykker ut til en privatadresse i Sigerfjord.

For etter en brann i Sigerfjord fredag kveld rykket brannvesenet ut. På tur til stedet fikk de opplyst at det var røykutvikling på stedet og at en person ikke var gjort rede for. På tur til stedet fikk de vite at personen i huset hadde kommet seg ut. Da de kom frem til stedet sendte brannvesenet inn røykdykkere for å stadfeste om det fantes flere folk i boligen.

- Vi fikk da vite at det hadde vært en eksplosjon på en propanflaske i et rom i kjelleren på bygget. Personen som hadde kommet seg ut hadde brente klær og hadde sotet ansikt. Vi så da på det som akutt at personen fikk øyeblikkelig medisinsk hjelp, sier Johannesen.

Problemet var at ambulansen på Sortland var opptatt i et annet oppdrag. Dermed måtte brannvesenet handle raskt.

- Vi fikk beskjed at en ambulanse fra Hadsel var på tur. På dette tidspunktet satt pasienten ute og frøs og bar preg av situasjonen. Vi så på det som akutt at han fikk øyeblikkelig medisinsk hjelp. I samråd med politiet avgjorde vi at vi skulle frakte pasienten i møte med ambulanse, sier Kvannli.

Dialogmøte om ambulansesituasjonen i Vesterålen: – Tilliten til Nordlandssykehuset er svekket Under dialogen mellom Nordlandssykehuset og arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd, kom ikke partene noe nærmere hverandre.

Dermed rydde de kommandobilen og kjørte pasienten i møte med ambulansen fra Hadsel. Roar Holkestad kjørte bilen og møtte ambulansen ved Sortland brannstasjon.

- De spurte der om vi hadde gitt han oksygen, men vi har ikke noe slikt utstyr.

For Holkestad, sank alvore inn i ettertid.

- Midt oppe i det hadde jeg fokus, men etterpå tenker jeg på hva om. Pasienten kunne blitt akutt dårligere på tur fra brannstedet. Om det hadde skjedd hadde jeg vært i et dilemma. Hva kunne jeg da gjort. Det er skremmende å tenke på, sier han.

Pasienten ble så frakten til sykehus. Tilstanden er natt til lørdag uviss.

Skal vurdere ambulanseberedskap om «få måneder» Under forrige ukes styremøte i Nordlandssykehuset ble det avgjort at man skal se på ambulanseberedskapen og evaluere dagens ordning om noen måneder.

Brannfolka i Sortland brannvesen er nå sterkt kritisk til beredskapen.

- Dette var et spørsmål om tid. Spørsmålet var hvor alvorlig hendelsen skulle bli, sier Kvannli.

Johannessen har jobbet i brannvesenet i tjue år.

- Jeg har aldri opplevd noe slikt. Så her er det tydelig at beredskapen ikke er god nok. Det er bare spørsmål om tid før det skjer igjen.

De tre ber nå Nordlandssykehuset ta situasjonen innover seg.

- Det er stor forskjell mellom den virkeligheten de som sitter og avgjør beredskapen og den virkeligheten vi lever i. Her må de få tilbake ambulanse nummer to i den største kommunen i Vesterålen snarest, sier de.

VOL har sent saken videre til Nordlandssykehuset og avventer kommentar derfra.