Willfred Nordlund går av som samferdselsråd

Det opplyses i en pressemelding.

– Fylkestingsgruppa i Nordland Senterparti vil takke Willfred Nordlund for innsatsen som fylkesråd for samferdsel. Samferdsel er svært viktig for folk og næringer i Nordland og vi i Senterpartiet er tydelig på at vi ønsker begge hendene på rattet i samferdselssaker. Derfor ønsker fylkestingsgruppa at Senterpartiet fortsatt skal fylle rollen som samferdselsråd i Nordland. Vi gleder oss til samarbeidet med den nye samferdselsråden, Svein Eggesvik, også leder av Nordland Senterparti, heter det i pressemeldingen.

Nordlund skal fortsette som medlem av fylkestinget. Som kjent er han førstekandidat for Senterpartiet i Nordland. Dette er også årsaken til at han går av som fylkesråd.