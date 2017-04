- Det er for lite politi i Vesterålen

- Lofoten og Vesterålen er tynt bemanna. Det er rett og slett for lite politi her, sier Humlegård.

Humlegård besøkte i Sortland i forbindelse med kystvaktjubileet og var også innom lensmannskontoret, blant annet for å bli orientert om politisituasjonen i Vesterålen.

Trenger ressurser

Politidirektøren la ikke skjul på at Vesterålen per i dag ikke har tilstrekkelig med polititjenestemenn- og kvinner for å ha et tilstrekkelig tilbud. Ifølge Humlegård er Sortland en såpass stor kommune med en type kriminalitet som gjør en bedre bemanning nødvendig for å møte utfordringene.

- Det er derfor riktig å legge ressurser hit, sa han.

Usikker på antall

Per i dag har Vesterålen 35,5 politistillinger, inkludert to UP-ansatte, fordelt på de ulike lensmannskontorene. Hvor mange nye politistillinger som etter hvert kommer, kunne han ikke svare på.

- Det vet jeg ikke. Målet er at det skal bli bedre politidekning. Dette er noe som ble bestemt av tidligere justisminister Storberge. Min oppgave er å forsyne politimesteren i Nordland med en pott og så er det hennes oppgave å fordele stillingene på tjenestedene. Om det blir ti, femten eller tjue stillinger gjenstår å se, understreker Humlegård.

At de nye stillingene ramler på plass allerede i år, er ikke sannsynlig.

- Det tar nok lengre tid. Nå skal politidistriktene lage bemanningsplaner. I år blir det 650 nye stillinger nasjonalt og fra 2020 blir det 320 stillinger hvert år, sier Humlegård.

Skal føle seg trygge

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, som også var til stede i forbindelse med politidirektørens sortlandsvisitt, mener det er viktig at politiet i Vesterålen blir flere og synligere.

Hun viste blant annet til episoden på Melbu for noen uker siden der en familie følte seg truet av en mann som ville inn i huse, men hvor politiet ikke hadde kapasitet til å rykke ut.

- Politiets oppgave er først og fremst å bidra til at innbyggerne føler seg trygge og derfor trenger vi flere politifolk, presiserte Bjørkmo.

- Velkjent problemstilling

Visepolitimester Heidi Kløkstad bekreftet at de nye stillingene kommer, men at det vil ta noe tid.

- Vi er vel kjent med problemstillingen, men blir ikke noen umiddelbar endring. Det handler blant annet om at vi må justere på stillinger andre steder, sier hun.