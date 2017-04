Herlaug Holm mottok KS hedersbevis

KS har i mange år delt ut hedersbevis til folkevalgte og tilsatte i kommuner og fylkeskommuner. Torsdag mottok formannskapssekretær Herlaug Holm i Sortland kommune det nevnte hedersbeviset etter 47 års tjeneste.

Hederen ble utdelt i kommunestyremøtet. Ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo, har Holm utført en svært viktig oppgave for kommunen.

- Jeg kjenner ingen som har hatt en slik oversikt over alt og alle, og som hele tiden sørger for at alt er på plass. Hadde det blitt skrevet bok om henne, ville det blitt en artig og interessant historie, sa Bjørkmo i sin tale til mottakeren.

- Selv om hun er anonymt til stede i flere sammenhenger, er hun likevel til stede på en tydelig måte. Hun har ringt rundt og ordnet mye i forbindelse med politiske møter, og alltid med samme ro og hyggelige stemme. Du er samvittighetsfull og hel ved, sa Bjørkmo.

Selv ante Holm ingenting om at hun skulle motta hedersbeviset.

- Jeg ble skikkelig lurt sa hun og uttrykte stor glede over at hun fikk påskjønnelsen.