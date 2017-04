- Se bare på regjeringa, som var den største bompengeforkjemperen før de gikk i regjering. Nå har de vært med på å administrere en stor økning i bompenger på landsbasis. Det er synd at vi ikke forstår det på kommunalt nivå. Ingen vil blakke seg eller gå konkurs om vi får bompenger i Vesterålsgata, uttrykte Oddmund Enoksen fra SV.

Flertallet i kommunestyret sa nei til bomfinansering i forbindelse med vedtaket av høringsuttalelsen, men ikke uten heftig debatt. Ordfører Tove Mette Bjørkmo mener at bomfinansiering er noe man bør jobbe videre med.

- Vesterålsgata har mange utfordringer, men jeg trenger kommunestyret i ryggen om jeg skal jobbe videre med dette, sa hun.

Tar ikke hensyn til næringslivet

Høyre mente det var snodig at man ikke tok hensyn til næringslivet i forbindelse med bompengefinansiering og var klare på at fylket må ta kostnaden for prosjektet.

Marte Hov Jakobsen mente det er viktig å problematisere hva eventuell bompengeinnføring kan gjøre.

- Vi må problematisere hva bompenger kan gjøre. Det er ikke nok for næringslivet at vi gjør det dyrere å komme inn. Det er ikke slik at mange bare kjører en tur til Sortland i løpet av dagen, sa hun.

Arild Inga fra Arbeiderpartiet har forståelse for at næringslivet ikke ønsker en bompengeløsning.

- Det er klart at næringslivet ikke vil ha bom, men de er også avhengig av infrastruktur for at de skal fungere i sentrum, må ha gjennomfartsåre, sa han.

- Tror de fleste vil betale for dette

Oddmund Enoksen tror ikke at motstanden for bomfinansiering er så stor som flere av representantene ga uttrykk for.

- Når valget er at man skal vente 20 år på gang- og sykkelvei eller være med å betale allerede nå dersom midlene blir brukt til dette formålet, tror jeg de fleste velger siste alternativ. Dette er kjernen i brukerfinansiering. Pengene går til det området man betaler for, fortsatte han.

E6 og E10

Beate Bø Nilsen mente det var mange harde ord i debatten, men mente det kunne være nødvendig med temperatur.

- Det er ti regioner i Nordland. Noen av de sentrene har E6 eller E10 gjennom seg. De som derimot ikke har det, har ikke bompengefinansiering. Skal vi så være de første som gjennomfører det uten disse veiene? Nei, takk. Jeg er mot det, sa hun.

Den samme Nilsen mener det vil være ødeleggende dersom Sortland starter med bomfinansiering av Vesterålsgata.

- Sortland skal være handelssenteret i Vesterålen. Hvor sannsynlig er det at det kommer folk fra Andenes dersom det er tilfellet?, spurte hun.

Savnet næringslivet

Nilsen mener også det kunne vært gjort mer fra kommunens side for å imøtekomme næringslivet i sakens anledning.

- De har ikke skapt arena for å møte næringslivet, som for eksempel i form av et møte, sa hun.

Høyrepolitikeren mente også at både ordfører og varaordfører burde drive aktiv lobbyvirksomhet i sakens anledning.

- De bør ikke være så vanskelig for dere, for det er dere som representerer fylkesrådet. Å jobbe inn mot fylkesrådet bør ikke være et problem, mente hun.

Konkurrerer med båt og ferger

Oddmun Enoksen var usikker på om intens lobbyvirksomhet ville fremskynde prosessen.

- Det finnes en rekke andre kommuner som også har mange gode prosjekt. Dette er konkurranse og det handler om prioriteringer. Jeg tror at de fleste er villige til å betale for dette, sa han.

Ordfører Bjørkmo var enig i at både hun og varaordføreren er forpliktet til å lobbe, men understreket at det ikke er ensbetydende men at den man lobber for blir realisert.

- Veiprosjektene blir stadig redusert. Nordland er et typisk båt- og fergefylke som tar mye av pengene, og det går ut over veiene, sa hun. ar masse næringstransport. Nordlaks over 20 trailere i døgnet.