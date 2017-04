inviterer til kafé i Sortlandsmarka

– Kom på kafé i Sortlandsmarka, oppfordrer Vesterålen Turlag. Laget driver kafé på Turlagsstua (tidl. Røde Korshytta) i Appelsinholla førstkommende lørdag, palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, samt første og andre påskedag, heter det i en pressemelding.

Turlagsstua ligger vakkert til øverst i Prestdalen, 250 meter over havet og bare et par kilometer fra byen. Den er nabo til Steiraheia, og er et yndet turmål for friluftsglade påsketurister.

– Prestdalen og Koven er de vanligste adkomstveiene til hytta. Det går greit å ta seg fram på ski, og avhengig av temperatur og snøforhold er det mulig å komme seg dit til fots også. Like ved hytta er det forøvrig fine muligheter både for aking og skilek, forsikrer turlaget, og ønsker barnefamilier særlig velkommen, står det å lese i pressemeldingen.

Det er frivillige ildsjeler i Vesterålen Turlag som driver påskekaféen.

Søndag 1. påskedag blir det forøvrig skilek, hopping og grilling utendørs – med premiering.